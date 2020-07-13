В известном советском фильме "Доживем до понедельника", главный герой - интеллигент-"шестидесятник", - иронизируя над советскими учебниками, где вечно перечисляли "ошибки" исторических деятелей и задним числом учили их премудростям марксизма-ленинизма, говорит: "Можно подумать, что в Истории орудовала компания двоечников". Мне все чаще и чаще хочется ему ответить: "А то можно подумать, что нет!".

Вот - открытое письмо группы западных интеллектуалов, так сказать, "Ко всему цивилизованному миру!". Этот вопль души подписан известными людьми, самый значимый из них - сам Ноам Хомский, "икона стиля", гуру современных левых интеллигентов.

Мне кажется, что сегодня подписать это - очень осторожное и вежливое письмо - реально акт гражданского мужества для западного интеллигента. Не покушаясь на Самое Святое - право негров ставить белых сенаторов и профессоров на колени и на почетную обязанность этих людей на коленях стоять, - авторы письма, тем не менее, с гневным ужасом констатируют давно всем известный факт.

На Западе свободы слова - нет. Т.е. формально-то она, разумеется, есть, есть и фактически - каждый волен писать на интернет-заборе все, что в голову взбредет. Но вот в СМИ действует жестокая цензура. Все, что не соответствует "линии Партии", не печатается и не говорится. Если же кто-то цензуру обойдет - тем хуже для него. Его растопчут на заседании Парткома, он должен униженно (в стиле СССР 1930-х) каяться в своих ошибках и совсем не факт, что простят! Могут и партбилет отобрать - а вместо него всучить волчий билет, с которым ни в одном приличном университете работать не будешь, гранта не получишь, руку жать не будут, зато ногами тебя "пожмут" основательно.

Cейчас идет организованная травля Дж. Роулинг, недавно со вкусом оттоптались на Стивене Кинге

Если это и гиперболы - то небольшие. Вот сейчас идет организованная травля Дж. Роулинг, недавно со вкусом оттоптались на Стивене Кинге, выжали из него "покаяния"…

Что ж это за Партия такая?

Современная. Без картонных партбилетов, ЦК, обкомов и Вождя. Сетевая. Вход и выход - открыт (хотя стать членом Номенклатуры, конечно же, непросто). Среда обитания: университеты - редакции - тусовки - кино-ТВ-компании - фонды. США - ЕС. Партия - без съездов, пленумов и резолюций - вырабатывает свою Линию, дискурс и доводит до своих членов.

В общих чертах Линия давно известна. "Капитализм - дерьмо. США - Империя Зла. Трамп - фашист. Угнетенные всех стран: темнокожие, иные мигранты, ЛГБТ, транссексуалы, объединяйтесь на борьбу с этим Великим Злом и за Экологию и права животных! Америка - параша, победа будет Наша" (кстати, если кто-то из российских патриотов услыхал близкие фонемы - "наша", конечно, совсем не Россия, "путинская Россия" - тоже Империя Зла, просто "второй эшелон", после "США Трампа").

Странноватая, конечно, компания угнетенных… Обычные негры относятся к ЛГБТ уж точно никак не лучше, чем "белые Трампа", а выражают свои чувства куда более непосредственно… Мигранты и негры друг друга ничуть не обожают. Да и своих Рукопожатных Защитников "широкие негритянские массы" глубоко презирают - ведь это "богатые белые придурки", часто еще и евреи, а среди негров в США антисемитизм вполне легитимен. Но к черту подробности: главное "есть против кого дружить!". Значит - НАДО дружить.

Эта Партия - одним из отцов-основателей был Н. Хомский - давно и безраздельно господствует среди Прогрессивной Интеллигенции Запада. Но в связи с последними событиями, когда Линия Партии сдвинулась к краю, "5-минутки ненависти" слились в протяжный вой без передышки, а явный Черный расизм и ловля Белых Богатых Ведьм поставлены на конвейер - даже часть либеральной интеллигенции не выдержала, "ушла в оппозицию"… Устали изображать швондеров, зажав нос, натравливать шариковых на "буржуев" или как минимум идеологически этих шариковых крышевать "стоя перед ними на коленях"?..

Да, письмо интеллигенции могло бы иметь подзаголовок "За что боролись - на то и напоролись!".

Все это вызывает торжествующий хор на наших ток-шоу, неизменные пророчества "завтрашней гибели США" и т.п.

Мне не близка идея ликовать, увидев торчащий из чужого глаза "сучок", даже "бревно". Своих хватает…

Cвоих Рукопожатных Защитников "широкие негритянские массы" глубоко презирают

Если желание "либеральных перемен" кажется саморазрушительной манией Запада, то фобия любых перемен и требование "Время - назад!" выглядят не лучше. Как, кстати, и вечно ущемленное злорадство в отношении США, завистливые проклятия в их адрес…

В общем - "обе вы хороши", только в своем роде. И в других странах - исламских, в Китае, Африке и т.д. - своих идеологических фантомов, галлюцинаций хватает, как и своих "полиций мысли". Просто сейчас гной прорвался сквозь маску улыбчивой политкорректности, и стали всерьез давиться и задыхаться "продуктами своей мыследеятельности" уже и западные интеллектуалы. А они по-прежнему самые шумные в мире.

Отсюда и вопрос в начале статьи.

Как известно, классик классически определил интеллигенцию. "Мозг нации? Не мозг, а … !". Маленькая проблема состоит лишь в том, что: а) другого-то мозга ни в одной нации - нет и б) каким бы ни был этот мозг у той или иной нации, а Прогресс-то все равно имеет место быть! И из бесконечного потока Глюков - от крестовых походов и погромов до 1937-х годов, Культурных революций и маккартизмов - рождаются, да, новые глюки, но вместе с тем складывается пазл: "Жизнь ЛЮДЕЙ имеет значение - безотносительно к их цвету кожи и бреду, который они несут".

Да, хитро Кем-то Зачем-то устроено "движение восьмерками" или спиралями в этом Лучшем из миров…