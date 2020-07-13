Бывший хозяин угнал изъятый автомобиль с помощью буксира

Транспортное средство было изъято у 57-летнего москвича службой судебных приставов из-за долгов и продано другому владельцу. Однако бывший владелец не согласился с таким исходом дела и решил вернуть любимую машину.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили, что об угоне автомобиля Ford Focus получили информацию находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны. Угнанная машина была обнаружена буквально через несколько минут. Росгвардейцы увидели, как трое мужчин тянут иномарку с помощью буксира по улице Прянишникова. Один из них и был бывшим владельцем похищенного автомобиля. Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции.