Число новых случаев COVID-19 в Москве за неделю на 90% меньше, чем два месяца назад

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждены 672 новых случая заражения коронавирусом. Количество вновь зараженных за последнюю неделю на 88,8% меньше, чем два месяца назад.

Уже два месяца в столице сохраняется отрицательный темп прироста. Среди вновь выявленных случаев 44,3% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 32% - от 46 до 65, 9% - от 66 до 79, еще 6,4% - старше 80 лет. У детей - 8,3%.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под меднаблюдение.