Депутат МГД Бускин: Число поездок на прокатных велосипедах выросло на 30%

Популярность велопроката в Москве существенно выросла: в июне этого года горожане совершили на 30 процентов больше велопоездок, чем за тот же период прошлого года. На это обратил внимание депутат городской думы Игорь Бускин.

Абсолютный рекорд был поставлен в день проведения парада Победы, 23 июня, когда пользователи совершили 77 тысяч поездок. Если сравнивать с 2013 годом, то можно констатировать 11-кратный рост популярности городского велопроката.

Сейчас работают 570 станций велопроката, по планам к концу года их должно стать не менее 629. Один из самых популярных пунктов велопроката находится у главного входа на ВДНХ, иногда люди даже становятся в очереди за велосипедами.