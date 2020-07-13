Новости

Путин: Без активного развития экономики "болото вокруг будет хлюпать" 12:19
Валаамский монастырь начинает принимать паломников и туристов 12:13
Нижегородка перевела мошеннику с сайта знакомств 3,6 миллиона 12:12
Экс-депутату Анатолию Быкову предъявлено еще одно обвинение 12:06
В Москве у наркодилера изъяли почти 2 килограмма наркотиков 12:06
Путин: Местные власти должны уделять больше внимания развитию спорта 12:03
Вышел русский тизер четвертого сезона "Рассказа служанки" 12:00
Чернышенко: К 2030 году 97% домохозяйств надо обеспечить интернетом 11:52
Иммунолог назвал три варианта, как можно не заболеть COVID-19 11:52
В Прикамье таксист сжег автомобиль работодателя 11:51
Жительница Самары получила квитанцию за тепло на 30 миллиардов рублей 11:46
Японский основной боевой танк Тип 10 впервые показали изнутри 11:44
Путин оценил введение эскроу-счетов в строительстве 11:39
Новый способ обнаружения стелс-техники изобрели в России 11:38
На Южном Урале молодой человек повредил 59 автомобилей на 368 тысяч 11:35
В Нижегородской области завели дело после падения самолета Ан-2 11:34
Андрей Белоусов: Рост экономики невозможен без реформ 11:31
Вышел трейлер анимационного "Стартрека" от создателя "Рика и Морти" 11:27
Росавиация сообщила о замедлении снижения пассажиропотока в июне 11:22
Жительница Хабаровского края осуждена за смерть маленькой дочери 11:21
В Саратовской области пресекли воровство продукции оборонного завода 11:20
Депутат МГД Бускин: Число поездок на прокатных велосипедах выросло на 30% 11:18
В Красноярском крае двое мужчин погибли, спасая подростка 11:18
Арми Хаммер разводится с актрисой Элизабет Чеймберс после 10 лет брака 11:17
Путин рассказал, что важно для роста внутреннего туризма 11:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 11:18
Рубрика: Общество

Депутат МГД Бускин: Число поездок на прокатных велосипедах выросло на 30%

Текст: Вадим Сергеев

Популярность велопроката в Москве существенно выросла: в июне этого года горожане совершили на 30 процентов больше велопоездок, чем за тот же период прошлого года. На это обратил внимание депутат городской думы Игорь Бускин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Москва отменила масочный режим на улице

Абсолютный рекорд был поставлен в день проведения парада Победы, 23 июня, когда пользователи совершили 77 тысяч поездок. Если сравнивать с 2013 годом, то можно констатировать 11-кратный рост популярности городского велопроката.

Сейчас работают 570 станций велопроката, по планам к концу года их должно стать не менее 629. Один из самых популярных пунктов велопроката находится у главного входа на ВДНХ, иногда люди даже становятся в очереди за велосипедами.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Иммунолог назвал три варианта, как можно не заболеть COVID-19
Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
В Нижегородской области завели дело после падения самолета Ан-2
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет