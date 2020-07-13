Подмосковным торговым центрам дали новые льготы

Владельцы торговых центров в Подмосковье получили новые налоговые льготы. Соответствующий закон сразу в трех чтениях приняли депутаты Мособлдумы.

Это уже второе послабление, принятое областью для поддержки конкретно торговых центров. Еще в апреле депутаты освободили от налога на имущество владельцев ТЦ, которые на время пандемии снизили аренду для торгующих на их территории предпринимателей не менее чем на 50%. По подсчетам регионального министерства экономики и финансов, этой льготой могли воспользоваться 18,7 тысячи торговых организаций, из-за чего бюджет области лишался порядка 4 миллиардов рублей налоговых поступлений. Но в ситуации, когда вопрос стоял о временно выпадающих доходах бюджета или о прекращении деятельности тысяч организаций, предоставляющих в основном бытовые услуги и услуги общепита, было принято решение помочь бизнесу преодолеть непростой период.

"Однако многие торговые площади были вынуждены вовсе прекратить работу, - отмечает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. - Поэтому важно искать дополнительные возможности, которые помогут предпринимателям выйти из непростой экономической ситуации".

Новая налоговая льгота также устанавливается для собственников торговых площадей, снизивших для своих арендаторов плату не менее чем на 50%. При этом общая сумма сокращения платежей для всех арендаторов должна быть не меньше двукратного произведения суммы имущественных налогов на сам торговый центр и землю под ним. В таком случае собственники могут рассчитывать на снижение на 50% налога на имущество организаций, начисленного им за период действия режима повышенной готовности.

Собственники площадей могут воспользоваться и апрельской, и июльской льготами одновременно

Чтобы воспользоваться новой льготой, нужно не позднее чем за три дня до подачи годовой декларации по налогу на имущество организаций за 2020 год направить в министерство экономики и финансов Московской области форму расчетов суммы налоговой льготы и отчет о ее использовании. В течение трех рабочих дней после обращения предприниматель получит ответ - одобрена ли ему льгота. Весь процесс ее получения подробно расписан на сайте регионального министерства экономики и финансов, там же перечислен тот пакет документов, которые нужно предоставить для оформления льготы.

Как уточняют в Мособлдуме, в законодательстве есть следующее ограничение: если налогоплательщик имеет право использовать льготы по одному и тому же налогу, установленные в разных статьях законов, то он может воспользоваться ими только по одной статье. Областные депутаты решили не распространять это ограничение на новые льготы для торговых центров. То есть собственники площадей могут воспользоваться и апрельской, и июльской льготами одновременно. Но и потратить сэкономленные на налогах деньги можно не на все подряд, а, например, на эксплуатацию, ремонт и техобслуживание основных фондов, коммунальные платежи или содержание взятого в лизинг имущества.

Кстати

На том же заседании Мособлдумы был принят законопроект об увеличении в 1,5 раза педагогам, участвующим в проведении ЕГЭ, оплаты за час работы. Так, например, руководитель пункта проведения экзамена в этом году получит за час работы 752,5 рубля. А его полный рабочий день теперь оценивается в 8609 рублей.