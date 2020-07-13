Росгидромет предупредил о подтоплениях в Москве и Подмосковье

В ближайшие дни в Москве и Московской области ожидаются сильные дожди, которые могут привести к подтоплениям, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на предупреждение Росгидромета.

Погода резко изменится из-за антициклона, который идет в центр с юга России. Существенно понизится температура, ветер усилится до 22 метров в секунду. Кроме того, с 14 по 16 июля в столичном регионе может выпасть месячная норма осадков.

Специалисты полагают, что уровень воды в реках на западе региона может подняться на 1-2 метра за короткое время. В связи с этим вероятны подтопления, особенно в окрестностях Наро-Фоминска и Можайска.