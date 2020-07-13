Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота". Информация об отправке борта SU103 появилась на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

"Воспользоваться этим рейсом могли жители больше 20 российских регионов. В аэропорту Шереметьево самолет ждут в 12:05 по столичному времени", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По прибытии в столицу, пассажиры смогут пересесть на два других самолета, которые доставят их в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. На фоне ситуации с распространением коронавируса в США, больше двух тысяч россиян, находившихся в этой стране, пожелали вернуться на родину. Благодаря совместным усилиям властей, МИД и авиакомпаний, был организован целый ряд вывозных рейсов из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Майами.