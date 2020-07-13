Сергунина: Для предпринимателей Москвы организован бесплатный онлайн-курс

Бесплатных онлайн-курс разработан для столичных предпринимателей. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Она пояснила, что адресован он бизнесменам, которые начинают работать на экспорт. Подготовил видеокурс Московский экспортный центр (МЭЦ) городского Департамента предпринимательства и инновационного развития с целью помочь столичному бизнес выйти на зарубежные рынки.

- Два с половиной года в столице работает Московская школа экспортера. За это время обучение в ней прошли больше 13 тысяч человек. Программа подготовки рассчитана на малый и средний бизнес - на предпринимателей, которые хотят масштабировать свой проект и вывести его на международный уровень. Теперь получить набор базовых навыков можно онлайн, занимаясь в любое удобное время по своему графику, - рассказала Сергунина.

Пройти дистанционное обучение можно на официальном сайте Московского экспортного центра. Для этого необходимо зарегистрироваться.

- Ученики онлайн-школы экспортера могут узнать все юридические тонкости продажи своего товара в разных странах мира, а также научиться презентовать продукт таким образом, чтобы заинтересовать иностранных покупателей. Всего предпринимателям доступны 26 бесплатных видеоуроков, - сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.