Суд признал переводчика посольства влиятельным иностранным госслужащим

Россияне, работающие в иностранных посольствах, не защищены нашими законами. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с решениями сначала Басманного районного суда столицы, а затем и Мосгорсуда.

Представители Фемиды отказались удовлетворить жалобу россиянки Натальи П., 17 лет проработавшей в посольстве Швейцарии, а затем вынужденной экстренно уволиться. При этом работодатель оставил даму без каких-либо положенных выплат.

Как рассказала "РГ" сама бывшая переводчица, из посольства Швейцарии она уволилась по собственному желанию 13 марта 2019 года. Причиной стали домогательства и нападение со стороны нового посла. За время работы в посольстве Наталья успела беспроблемно поработать с пятью разными послами и генеральными консулами. С 2017 года ее непосредственным руководителем стал новый посол. Женщина рассказывает, что начальник сразу стал оказывать ей знаки внимания и дал понять, что не против сделать их отношения менее формальными. Отказ он воспринял в штыки и рекомендовал Наталье искать новую работу.

"В день увольнения мне не были выплачены: зарплата за март, отпускные, переработки и пенсионные накопления, в течение 17 лет ежемесячно отчислявшиеся из зарплаты (в размере 10 процентов дохода). Общая сумма к уплате - более пяти миллионов рублей. После безуспешных попыток мирно разрешить ситуацию со швейцарским МИДом, куда я писала, в ноябре 2019-го я подала в Басманный суд Москвы иск о взыскании причитающихся мне денег", - рассказала "РГ" Наталья.

Представители швейцарского посольства ответили, что несмотря на то, что трудовой договор между сотрудницей и посольством подчиняется местному законодательству, то есть российскому, на право воспользоваться судебным иммунитетом, это никак не сказывается. Кроме того, в возражениях к судебной жалобе адвокаты посольства Швейцарии подчеркнули, что истица, согласно должностным обязанностям, осуществляла "суверенные властные полномочия иностранного государства". Другими словами, переводчица якобы являлась влиятельной швейцарской госслужащей. Интересно, как бы они ответили, если бы похожая история приключилась с водителем или курьером.

Но в итоге в январе 2020-го года Басманный суд удовлетворил ходатайство посольства об использовании иммунитета. То есть о защите посольства от российского судопроизводства. Тогда жалоба на судебное определение с просьбой снять дипломатический иммунитет и наконец разобраться с положенными выплатами уволенной сотруднице была направлена в Мосгорсуд.

Одним из доводов истицы стала ссылка на федеральный закон № 297-ФЗ от 3 ноября 2015 года, регулирующий вопрос об иммунитете посольства или международной организации. В нем говорится о том, что в случае прямого найма иммунитет использован быть не может.

Более того в Конвенции ООН по трудовым спорам говорится, что "государство не может ссылаться на иммунитет от юрисдикции при разбирательстве в суде другого государства, который обычно обладает компетенцией рассматривать дела, касающиеся трудового договора между этим государством и физлицом относительно работы, которая была или должна быть выполнена полностью или частично на территории этого государства".

Правда, есть оговорка - этот пункт не применяется, если "работник был нанят для выполнения обязанностей, тесно связанных с осуществлением государственной власти". Этот подпункт и вызывает регулярно разногласия - кого считать тесно связанным с властью иностранного государства, а кого - нет.

"Я была переводчиком, пусть и высококлассным, но никаких особых полномочий у меня никогда не было. Суверенные властные полномочия доверяют людям с дипломатическим статусом, например, сотрудникам миссий РФ за рубежом", - заявляет Наталья.

Но апелляционная инстанция все равно не поддержала требования уволившейся россиянки. МИД России тоже не особо поддерживает в таких ситуациях граждан России. Там отмечают, что комиссия международного права ООН относит к работникам, чьи обязанности связаны с осуществлением суверенных властных полномочий иностранного государства, в том числе переводчиков и личных секретарей.

"Сейчас мы имеем ситуацию, в которой у гражданина РФ, работающего на территории своей страны и платящего налоги здесь, нет возможности защитить нарушенные трудовые права, потому что его может нанять дипломатическая миссия или международная организация, а потом в любой момент "кинуть" и спрятаться за иммунитетом. Тысячи высококлассных российских специалистов, работающих в своей стране, могут оказаться завтра в ситуации, когда их права будут нарушены, а российские суды будут стесняться противостоять их иностранным нанимателям", - заключает пострадавшая.

Комментарий эксперта

Иван Соловьев, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, кандидат в губернаторы Севастополя:

Можно только снять шляпу перед терпением и настойчивостью Натальи. И сожалеть, что швейцарская сторона не пошла на конструктивные договорённости с человеком, который долгое время помогал их стране. Очевидно, им показалось, что осуществление выплат станет косвенным свидетельством признания ими вины посла. Но что совершенно точно, так это то, что такую судебную практику пора пересматривать. Иностранные наниматели должны знать, что права россиян, работающих на них, надежно защищены российским правом и нашей юрисдикцией. Это будет абсолютно в духе принятых недавно поправок к Конституции нашей страны.