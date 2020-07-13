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13.07.2020 22:33
Рубрика: Экономика

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В центре Москвы начался капремонт Большого Каменного моста
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 152(8206)
В центре столицы возле стен Кремля начался капитальный ремонт Большого Каменного моста . Капремонта на нем не проводили с момента постройки в 1938 году, так что откладывать работы было уже нельзя. Но автомобилистам теперь нужно учитывать, что проезд по центру станет еще сложнее.

Мост, напомню, соединяет Боровицкую площадь с Болотным островом. До начала ремонта на нем было по четыре полосы движения в каждую сторону, две из которых предназначались только для общественного транспорта. Теперь же пропускная способность снижена более чем вдвое - по направлению из центра работают две полосы, а по направлению к Боровицкой площади - одна обычная и одна выделенная для автобусов. Завершить ремонт моста планируют в конце следующего года, так что ограничения сохранятся надолго.

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Впрочем, с учетом возраста сооружения и сложности работ по его ремонту ограничения минимальные из возможных. Фактически закрыта только половина моста, а вторая функционирует, говорит заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За 80 с лишним лет непрерывной эксплуатации на конструкциях появились трещины, обветшали опоры, в некоторых местах наблюдаются разрушения швов и гранитной облицовки, - объяснил он необходимость капремонта. - Ремонт позволит продлить срок службы моста еще на несколько десятилетий".

По словам Бирюкова, фактически мост пересоберут заново, не прерывая его функционирования целиком. Специалисты отреставрируют гранитную облицовку и ограждения, приведут в порядок бетонные поверхности и металлоконструкции, заменят асфальт и обновят исторические витражи. Работы будут вести порядка 200 человек и более 60 единиц строительной техники.

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