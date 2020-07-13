В Москве произошла поножовщина

В кафе на улице Александра Солженицына поссорились трое мужчин. Видимо, когда закончились словесные аргументы, в ход пошли кулаки, а затем и нож.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО и ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Карета скорой помощи увезла раненного в грудь и плечо 26-летнего мужчину в больницу. А подозреваемого 34-летнего москвича задержали на Профсоюзной улице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.