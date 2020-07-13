В Москве у наркодилера изъяли почти 2 килограмма наркотиков

В квартире на Звездном бульваре оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Останкинскому району Москвы задержали 24-летнего жителя столицы. Как оказалось, ранее этот гражданин разложил несколько закладок. По указанным им координатам было обнаружено и изъято три свертка с порошкообразным веществом массой более 5 граммов.

В пресс-службе УВД по Северо-восточному административному округу столицы сообщили, что оперативники пришли в квартиру подозреваемого не случайно - поступила оперативная информация. В квартире подозреваемого сотрудниками полиции обнаружен прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом, 64 свертка в изоляционной ленте и 225 наполненных прозрачных пакетиков, а также упаковки и электронные весы. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - метилэфедроном, общей массой более 1 килограмма 600 граммов.

Затем полицейские осмотрели автомобиль задержанного и обнаружили 80 свертков с похожим веществом, общей массой более 270 граммов. Исследование вновь показало, что это вещество содержит в своем составе наркотическое средство - метилэфедрон.

Полицейские установили, что мужчина получал из интернет-магазина партии наркотиков, которые расфасовывал в свертки с целью последующего сбыта. Общий вес изъятого наркотического средства составляет более 1 килограмма 800 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ "Приготовление к преступлению, покушение на преступление" и 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества совершенные в крупном размере". Подозреваемый взят под стражу.