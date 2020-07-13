В нарколаборатории в Кинешме обнаружили 192 килограмма наркотиков

Частный дом с прилегающими постройками на окраине Кинешмы в Ивановской области приспособили под мощное производство наркотиков.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что четверо граждан ближнего зарубежья арендовали этот дом, где организовали цех по изготовлению синтетических наркотиков. Для обеспечения безопасности они оборудовали помещение камерами видеонаблюдения.

Деятельность нарколаборатории пресекли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Ивановской области.

Ирина Волк рассказала, что в ходе осмотра жилого дома и бани полицейскими обнаружено 192 килограмма готового к реализации наркотического средства. Было изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее весь цикл производства, более 1,5 тысячи килограммов химических веществ и 437 пластиковых канистр с наркосодержащей жидкостью.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу.