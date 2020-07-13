В Туле три человека погибли при пожаре в жилом доме

В Туле пожар в пятиэтажном доме унес жизни трех человек, еще один - в тяжелом состоянии. При этом пожарные спасли 14 жителей подъезда, среди которых один ребенок, сообщил "РГ" официальный представитель регионального главка МЧС Максим Пряхин.

Сообщение о пожаре на улице Серебровская в Туле поступило в 7:17. На место выехали пожарные расчеты и автолестница. Горела квартира на третьем этаже.

Сразу же специалисты звена газозащитной службы начали выводить людей из задымленного подъезда. 14 человек - в том числе ребенка - спасли, надев на них специальные дыхательные аппараты.

На пятом этаже два человека погибли, еще один в тяжелом состоянии был госпитализирован. Сейчас он в реанимации. Кроме того, один человек задохнулся на третьем этаже по соседству с горевшей квартирой.

Через полчаса пожар был потушен. Квартира на третьем этаже выгорела полностью. Для ликвидации последствий привлекались 25 человек и 8 единиц техники.