В Туле возбуждено дело по пожару, унесшему жизнь трех человек

В Туле следователями регионального управления СК России по факту пожара, из-за которого погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Основная версия причин возгорания - неосторожное обращение с огнем, сообщает сайт ведомства.

Утром в пятиэтажке на улице Серебровская в Туле сгорела квартира. В результате погибли двое мужчин и одна женщина в квартирах на третьем и пятом этажах.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. По информации СУ СК, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины гибели людей. Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Допрашиваются свидетели.

Соседи винят в случившемся хозяйку сгоревшей квартиры, которая якобы уже однажды пыталась поджечь жилье. Обстоятельства и причины случившегося установит следствие. Сейчас основная версия - причинение смерти по неосторожности.

Пожар случился около 7 утра. Из задымленного подъезда спасателями были выведены 14 человек, в том числе ребенок. Для спасения людей применялись дыхательные аппараты.