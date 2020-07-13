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13.07.2020 17:41
Рубрика: Культура

В тульском музее из-за пандемии заработал робот-экскурсовод

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: Тульский государственный музей оружия Фото: Тульский государственный музей оружия
Фото: Тульский государственный музей оружия

Тульский музей оружия вновь начал принимать посетителей. Первые экскурсии после снятия ограничений провел робот отечественного производства, рассказали в пресс-службе музея.

Фото: Yair Haklai/wikipedia.org
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У робота-гида уже есть имя - Акинфий. Он распознает лица и речь, ориентируется в экспозиции, отвечает на вопросы. Конечно же, он самостоятельно передвигается, не натыкаясь на препятствия. Акинфий может даже предоставить дополнительную информацию: у него есть экран, на который он может транслировать изображения и видеоролики.

Как рассказал заместитель директора Тульского музея оружия по научной и экспозиционно-выставочной деятельности Игорь Пинк, робот появился в музее незадолго до объявления коронавирусных ограничений и не успел поработать. Впрочем, пока не было посетителей его обучили проводить экскурсии на самом высоком уровне. Зато, теперь, по словам Игоря Борисовича, для гостей музея это совершенно новый и весьма любопытный опыт. Правда, пока Акинфий проводит экскурсии лишь по части экспозиции.

Promobot V.4 - отечественная разработка. Председатель совета директоров компании Алексей Южаков уверяет, что их детище в роли экскурсовода по ряду параметров даже превосходит человека. Во всяком случае, они точно не уходят на больничный и не раздражаются.

Промороботы уже работают экскурсоводами на территории архитектурного комплекса "Цитадель Нарын-Кала" в Дагестане, в музее современной истории в Москве, историческом парке в Перми и даже поступили на службу в полицию Абу-Даби и в Международный аэропорт в Стамбуле.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула COVID-19. Мы справимся!

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