Велосипедную полосу проведут по всей длине Садового кольца

В Москве продолжается работа по организации велосипедных полос. Как сообщает пресс-служба городского департамента транспорта, новые велодорожки будут появляться в различных районах Москвы.

В частности, цитирует пресс-служба главу дептранса Максима Ликсутова, планируется организовать велополосу по всей длине Садового кольца, установив на ее протяжении специальные велосипедные светофоры. Кроме того, велодорожки появятся на Хорошевском шоссе в районе метро "Полежаевская" - жители посчитали, что проезжая часть там слишком широкая, а инфраструктуры для велосипедистов не хватает. Временная разметка для велосипедистов появится на Хорошевском шоссе уже до 1 августа.

Ликсутов также оценил эффект создания временной велополосы на улице Лесная. "Часть велосипедистов ушла с тротуаров. Пока что мы позитивно оцениваем результат", - отмечает Максим Ликсутов, добавляя, что после открытия велодорожки число велосипедистов на этой улице выросло на 29%.