Вертолет эвакуировал попавшего в ДТП подростка в новой Москве

Попавшего в ДТП подростка эвакуировали вертолетом Московского авиационного центра. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

По данным пресс-службы, в ночь с 12 на 13 июля экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в ТиНАО. На вертолетную площадку Васюнино на машине скорой помощи доставили подростка с переломом ноги после ДТП и передали авиамедицинской бригаде. С площадки санитарным вертолетом молодого человека эвакуировали в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полете его сопровождали медики, которые поддерживали и контролировали состояние пострадавшего.