Воробьев: Все пострадавшие от стихии жители Рузы получат компенсации

Жители подмосковной Рузы, пострадавшие от стихии, получат денежные компенсации. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

Напомним, в конце прошлой недели в Рузе из-за дождей прорвало дамбу и местная река Городянка потекла в частный жилой сектор. Два дома смыла, еще 30 оказались затопленными.

"Конечно, можно понять эмоции людей - кто-то строил дома своими руками, кто-то делал ремонт, и вдруг в одну минуту все поплыло в прямом смысле. Но никого из жителей мы в беде не оставим", - заявил Воробьев в соцсети Instagram.

Всем пострадавшим выплатят компенсацию - по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Те, чьи дома восстановлению не подлежат, получат по два миллиона рублей. А хозяева затопленных, но подлежащих восстановлению домов, могут рассчитывать на компенсацию в размере 300 тысяч. Деньги можно будет тратить по своему усмотрению.

Кроме того, губернатор акцентировал внимание на текущих прогнозах. В ближайшие несколько дней в Подмосковье ожидаются сильные дожди - выпадет до 60% месячной нормы. В зоне подтопления окажутся Можайский, Народ-Фоминский, Истринский, Красногорский, Дмитровский округа, Дубна и Одинцово. В этих муниципалитетах проверят инфраструктуру, чтобы не допустить проблем, аналогичных тем, что случились в Рузе.