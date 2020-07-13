Губернатор: За пять лет приведем в порядок все дороги Благовещенска

В 2020 году в Приамурье отремонтируют 20,3 километра автодорог, намечена реконструкция 2,3 километра трасс и двух мостов. Эти работы организованы благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). О том, как совершенствуется транспортная инфраструктура региона, рассказывает губернатор Амурской области Василий Орлов.

Василий Александрович, как режим ограничений, введенный из-за COVID-19, скорректировал планы по обновлению и расширению транспортной сети области?

Василий Орлов: В этом году Приамурье, как и вся страна, столкнулась с серьезным испытанием - пандемией коронавируса. Еще рано говорить о ее окончании, и мы по-прежнему жестко контролируем ситуацию и делаем все, чтобы избежать неблагоприятного развития событий и обеспечить безопасность людей.

Несмотря на эпидемию, в области осуществляется широкий комплекс социальных мер, работают предприятия, без отступления от графика реализуются все крупные инвестиционные проекты. Благодаря развитию экономики и участию в федеральных программах мы продолжаем строить мосты и дороги.

Считаю, что пандемия - совсем не повод снижать темпы работ и сокращать дорожную программу. Более того, к строительству второго моста через Зею мы приступили на год раньше намеченного.

Напомню: изначально планировалось начать стройку в 2021 году. Этот переход нужен нам как воздух, тем более что нагрузка на переправу через Зею возрастет с началом эксплуатации трансграничного моста Благовещенск - Хэйхэ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить федеральные средства на строительство раньше плана - не в 2021-м, а уже в этом году. Я обратился к нему с такой просьбой в связи с серьезным ЧП на существующем мосту, где в апреле просели плиты.

Старый мост отремонтировали в кратчайшие сроки, а на левом берегу Зеи уже подготовлена стройплощадка для нового сооружения. Его общая длина будет девять километров, из которых два километра - сам переход и семь - подходы. Обычно такие мосты строят около четырех лет. Но мы рассчитываем, что удастся максимально сократить сроки - до 30 месяцев, и сдать его в 2023-м. Это хорошая новость для всех нас, мост имеет жизненно важное значение и для Благовещенска, и для всей развивающейся экономики области.

Финансирование проекта на этот год - 4,6 миллиарда рублей. Если необходимы будут дополнительные средства, правительство региона готово субсидировать проценты по кредитам.

Что касается старого Зейского моста, то ему, конечно, требуется капремонт. Скоро будет готова проектная документация.

Насколько нацпроект БКАД изменил ситуацию в дорожной отрасли Приамурья?

Василий Орлов: Приамурье второй год участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Благодаря ему регион выходит на новый уровень ремонта и содержания дорог.

Во исполнение поручения главы государства в Амурской области впервые проведена полная диагностика региональной дорожной сети, а ее протяженность - ни много ни мало 5912 километров.

В 2019 году в дорожную отрасль привлечено в четыре раза больше федеральных средств, чем за год до этого. В 2020-м объем федеральных инвестиций еще вырос - до 7,333 миллиарда рублей, из них на БКАД направлено 1,07 миллиарда.

О значении национального проекта, конечно же, свидетельствуют цифры: в прошлом году в его рамках привели в нормативное состояние 12 километров дорог, отремонтировали 3,2 квадратных километра тротуаров и 12 километров линий освещения, установили 4 километра пешеходных ограждений, 12 светофоров, завершили реконструкцию двух мостов и ликвидировали два места концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В 2020 году намечены работы на 20 объектах: 16 - в Благовещенской агломерации и 4 - на региональной дорожной сети. Всего в планах - ремонт 20,3 километра дорог, а также реконструкция 2,3 километра трасс и двух мостовых переходов общей протяженностью 1,4 километра.

Впервые заключены контракты "жизненного цикла" на ремонт дорог, ранее их можно было применять только при строительстве трасс, на новых участках. В прошлом году такую практику опробовали на дороге Благовещенск - Гомелевка: после ремонта двухкилометровый отрезок перешел на четыре года на содержание подрядчику, выполнившему работы. В 2020-м заключены еще два контракта "жизненного цикла". Такой подход повышает и качество дорог, и ответственность ремонтников.

Получается, в этом году основное внимание уделяют Благовещенску?

Василий Орлов: Точнее, Благовещенской городской агломерации, в дорожную сеть которой вошли Благовещенск и села Чигири и Верхнеблаговещенское Благовещенского района.

Я поручил ежегодно осуществлять комплексный ремонт не менее двух магистральных улиц города. Уверен, что за пять лет приведем в нормативное состояние все дороги столицы Приамурья. В этом году в Благовещенске, действительно, огромный фронт работ. На ремонт улиц агломерации направлено более миллиарда рублей, из них 585 миллионов - из федерального бюджета, 485,6 миллиона - из областного дорожного фонда.

Дорожные работы этим летом - одна из самых обсуждаемых тем для благовещенцев и гостей города. Но сложности для движения транспорта, которые сейчас создает ремонт улиц Василенко, Калинина, Воронкова, Ленина, путепровода на Загородной, - временные, уже осенью они будут оправданы удобством обновленных дорог. Ведь работы в рамках БКАД - это не просто замена дорожного покрытия, это комплексный, капитальный и качественный ремонт плюс повышение безопасности движения, причем одновременно идет и реконструкция инженерных сетей, проложенных под дорожным полотном.

Несмотря на плохие погодные условия, сбоя в графике нет. Более того, обрушившиеся на город мощные ливни даже в определенном смысле помогли: они выявили места, требующие особого внимания.

Нужно сказать, что программа ремонта дорог агломерации составлена с учетом мнения благовещенцев. На официальных сайтах и в инстаграм-аккаунтах администраций Благовещенска и района в 2019 году проводился опрос. Жители называли наиболее проблемные участки дорог, так скажем, их "боль" - всего порядка 60 улиц. Кроме того, поступают обращения на ресурс "Открытый регион Амурская область". Основные просьбы амурчан, направленные на этот сайт, также касаются состояния улиц и дорог.

Уже составляется план работ на 2021-2022 годы и готовятся к заключению контракты. Предварительно намечен комплексный ремонт улиц Мухина, Горького и Промышленной в рамках БКАД. Ранняя контрактация даст возможность подрядным организациям максимально подготовиться к предстоящим дорожным работам.

Прошли ли проверку нашим сложным климатом дороги, отремонтированные по нацпроекту в прошлом году?

Василий Орлов: На объектах нацпроекта введена и осуществляется пятиступенчатая система контроля качества. В конце мая - начале июня состояние этих дорог проверила специальная комиссия. В нее вошли представители регионального минтранса, подрядных организаций, которые выполняли работы, администраций Благовещенска и Благовещенского района, ФКУ ДСД "Дальний Восток", прокуратуры, Общероссийского народного фронта, Общественной палаты области, общественности и СМИ. Они обследовали 30 объектов. Большинство дорог неплохо перезимовали: если и выявлены недочеты, то такие, которые не влияют на безопасность дорожного движения, хотя и подпадают под гарантийные обязательства, - это дефекты бордюрного камня и износ дорожной разметки.

Кстати, оценить дорожный ремонт по нацпроекту БКАД может любой гражданин: для этого лишь нужно установить на телефоне приложение "Госуслуги. Дороги". И за работами на путепроводе по улице Загородной в Благовещенске можно понаблюдать онлайн: на сайте администрации города транслируется видео с камер наружного наблюдения, установленных в зоне масштабного ремонта.

Амурская область активно развивает международную транспортную инфраструктуру. Когда же начнется движение по трансграничным автомобильному мосту и канатной дороге?

Василий Орлов: На международном мостовом переходе через Амур закончены основные строительные работы, и в мае Минстрой России выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию. Ориентировочно движение начнется в августе 2020 года. В перспективе мост позволит обеспечить перевозку до четырех миллионов тонн груза и около двух миллионов пассажиров в год. Так что экономический эффект от использования моста будет ощутим не только для Амурской области, но для всего Дальнего Востока и страны в целом.

Канатная дорога протяженностью 973 метра также пройдет над Амуром и свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут.

Проект амбициозный, сложный, в мире такого больше нет. Никто еще не прокладывал канатных линий между городами двух разных стран. На строительство трансграничной канатно-подвесной дороги инвестор планирует направить 2,2 миллиарда рублей, 90 миллионов уже вложено. Завершена разработка проектно-сметной документации, проводится госэкспертиза. Уже ведется отсыпка участка до строительной отметки и проводится тендер на выбор генподрядчика. Строительно-монтажные работы начнутся во второй половине этого года. Сдача объекта намечена на 2022-й.

Мы внимательно следим за ходом работ и будем оказывать всяческую помощь инициаторам сооружения "канатки". Я лично курирую это строительство. Правительство области оказало государственную поддержку - проект признан масштабным, земельный участок предоставлен без проведения торгов.

Коронавирус пока парализовал туристическую отрасль во всем мире, но границы рано или поздно откроются. И канатная дорога станет туристической фишкой и новым символом Благовещенска.