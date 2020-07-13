Катер с тремя рыбаками пропал на севере Камчатки

В Охотском море пропали три рыбака, сообщает пресс-служба МЧС по Камчатскому краю.

Известно, что трое мужчин вышли на катере из села Манилы Пенжинского в село Тигиль для ловли рыбы. В районе мыса Мамет связь с ними прервалась.

"Всем судам, находящимся или проходящим в ориентировочном месте происшествия, передана радиограмма с информацией о ЧП. На поиск людей вылетел самолет Ан-26", - отмечается в сообщении.

Также в спасательной операции примет участие группа специалистов на вертолете Ми-8 МЧС РФ.