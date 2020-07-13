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13.07.2020 09:42
Рубрика: Происшествия

Обманывавшая хабаровчан менеджер "медцентра" отделалась условным сроком

Текст: Дина Непомнящая

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор 33-летней местной жительнице. Женщину признали виновной в мошенничестве с целью хищения крупной суммы денег.

Как установил суд, с октября 2016 года по декабрь 2018 года в городе работал псевдомедицинский центр, приглашавший горожан на обследования. После первичной "диагностики" людей убеждали в необходимости пройти срочное дорогостоящее лечение. Таким образом лежмедики заработали больше четырех миллионов рублей.

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Осужденная с мая по декабрь 2018 года выполняла в "медцентре" функции менеджера по продажам. Она же проводила первичный прием граждан, якобы выполняя диагностику состояния их здоровья.

"Введенные в заблуждение клиенты соглашались на прохождение лечения в псевдомедицинском центре, заключали договоры оказания услуг и кредитные договоры для возможности оплаты псевдолечения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Так женщина стала соучастницей 37 преступлений.

Похищенные у "пациентов" деньги частично шли на организацию работы центра. Оставшиеся средства тратили члены преступной группы.

"Менеджера" приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, были в полном объеме удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше четырех миллионов рублей. Приговор в силу не вступил.

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