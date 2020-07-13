Парламент Якутии подготовил предложения по развитию полярной авиации

Госсобрание Якутии подготовило предложения по развитию арктической авиации для обсуждения на Совете по Арктике и Антарктике при СФ РФ, заседание которого пройдет 17 июля в режиме видеоконференцсвязи.

Воздушный транспорт в Якутии обеспечивает транспортную доступность внутри крупнейшего по площади региона. Авиация особенно важна для арктической зоны, где ей нет альтернативы. Но именно там перевозки осуществляются в крайне неблагоприятных природных условиях, при неразвитой инфраструктуре обеспечения полетов и с использованием устаревающего парка воздушных судов.

Кроме того, в республике крайне высоки тарифы на внутренние авиаперевозки. Протяженность маршрутов сопоставима с межрегиональными, а тарифы из районных центров до аэропорта Якутска варьируются от 16,5 до 33 тысяч рублей. Поэтому повышение ценовой доступности авиасообщения остается одной из приоритетных задач.

Общая потребность в субсидировании авиаперевозок по арктическим направлениям Якутии составляет 2,5 миллиарда рублей. Возможности регионального бюджета позволяют обеспечить спецтарифами лишь 10 процентов жителей арктических районов. Полное финансирование невозможно без участия федерального бюджета, поэтому республика вносит предложение о предоставлении субсидий для местных маршрутов.

Существенно повышают тарифы на авиабилеты высокие аэропортовые сборы. Частично снизить их можно путем совершенствования нормативных правовых актов, предъявляющих избыточные требования по безопасности к малым аэропортам. Вопрос внесения изменений в воздушное законодательство издавна поднимается республикой.

Насущной является проблема обветшалости аэропортовой сети Якутии, представленной 32 аэропортами и 133 посадочными площадками. Многие находятся в критическом состоянии - износ основных фондов составляет 80 процентов. Несвоевременная модернизация аэропортовой инфраструктуры может привести к транспортной изоляции арктических районов.

При реконструкции аэропортов необходимо учитывать перспективу обновления парка воздушных судов. Согласно Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, запланирована реконструкция 16 аэропортовых комплексов республики, в том числе расположенных в Арктике. В большинстве случаев в проекты не включено строительство искусственных взлетно-посадочных полос взамен грунтовых. Это не синхронизируется с планами по использованию новых воздушных судов типа ИЛ-114. Грунтовые взлетно-посадочные полосы перспективны только при использовании аналогов АН-24/26 с верхним расположением крыла.

Серьезным ограничивающим фактором развития авиаперевозок в якутской Арктике является состояние парка воздушных судов. Средний возраст основных самолетов типа Ан-24/26 составляет 41 год, Ан-2 и Ан-3 - 37 лет. Якутией прорабатываются вопросы субсидирования из федерального бюджета лизинга вертолетов и применения поправочного коэффициента 1,5 к объему федеральной субсидии для авиакомпаний ДФО, что позволит сократить расходы авиакомпаний на обновление парка.

В последние годы наблюдается естественный отток пилотов вертолетов. В связи с этим власти республики предлагают организовать подготовку таких специалистов на базе Якутского авиационного технического училища гражданской авиации. Для этого необходимо федеральное финансирование.

В прошлом году председатель Госсобрания республики Петр Гоголев принимал участие в круглом столе "Законодательное обеспечение развития малой авиации", которое провел комитет Совета Федерации по экономической политике. Спикер регионального парламента отметил, что в целях повышения транспортной доступности республика инициирует рассмотрение на федеральном уровне вопросов субсидирования авиаперевозок как на межрегиональных маршрутах в соответствии с действующими правилами, так и на внутрирегиональных. Кроме того, парламент Якутии внес в Госдуму проект федерального закона о внесении изменения в статью 114 Воздушного кодекса Российской Федерации в части определения перечня авиационных работ.