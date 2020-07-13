Пьяный житель Улан-Удэ едва не убил двухлетнего сына из-за плача

В Улан-Удэ задержан 33-летний местный житель, которого обвиняют в покушении на убийство собственного сына.

Двухлетнего мальчика со множественными ранами головы 10 июля доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Правоохранители тут же завели уголовное дело, в рамках которого и был арестован подозреваемый. Он проживал в 111 микрорайоне Улан-Удэ с сожительницей и их общим ребенком.

По версии следствия, в минувшую пятницу мужчина употреблял спиртное. Вечером, когда его супруга задремала на диване, он разозлился из-за плача мальчика. Схватил его за одежду и в ярости бросил в сторону тумбочки.

"Ребенок, пролетев около двух метров, при ударе головой разбил стеклянную дверцу тумбочки, после чего упал на пол. От криков проснулась мать, которая подхватила малыша и укрыла его от сожителя, пытавшегося с угрозами выхватить ребенка", - рассказали в республиканском СУ СК РФ.

Испугавшись, что крики женщины услышат соседи, отец ребенка успокоился и заснул. Мать обработала раны малыша и, опасаясь разбудить пьяного сожителя, через балкон со второго этажа спустилась вниз. "Скорую" вызвала от соседей.

Подозреваемый помещен в СИЗО. По уголовному делу проводится комплекс мероприятий для установления точной картины происшествия.