В Хабаровском крае режим ограничений продлили до 27 июля

В Хабаровском крае режим ограничений из-за пандемии коронавируса продлили до 27 июля. Однако, согласно постановлению главы регионального управления Роспотребнадзора, они могут действовать вплоть до 7 августа, если эпидситуация не улучшится.

"В частности, речь идет о продлении режима самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжёлыми заболеваниями, запрета на работу развлекательных организаций", - сообщается на сайте правительства края.

Это значит, что работу не смогут начать ночные клубы, кинотеатры, в полном объеме - заведения общепита. Кроме того, запрет касается открытия детских игровых комнат и аналогичных развлекательных центров, аттракционов.