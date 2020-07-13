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13.07.2020 04:03
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае режим ограничений продлили до 27 июля

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровском крае режим ограничений из-за пандемии коронавируса продлили до 27 июля. Однако, согласно постановлению главы регионального управления Роспотребнадзора, они могут действовать вплоть до 7 августа, если эпидситуация не улучшится.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"В частности, речь идет о продлении режима самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжёлыми заболеваниями, запрета на работу развлекательных организаций", - сообщается на сайте правительства края.

Это значит, что работу не смогут начать ночные клубы, кинотеатры, в полном объеме - заведения общепита. Кроме того, запрет касается открытия детских игровых комнат и аналогичных развлекательных центров, аттракционов.

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