Жительница Хабаровского края осуждена за смерть маленькой дочери

Жительнице поселка Чегдомын в Хабаровском крае вынесли приговор за смерть дочери. Она признана виновной по части 1 статьи 109 УК РФ.

8 марта этого года 37-летняя женщина, будучи пьяной, уснула в комнате общежития. В результате ее четырехлетняя дочка осталась без присмотра. Она залезла на подоконник и выпала на улицу с третьего этажа. От полученных травм малышка скончалась.

"В ходе следствия женщина дала признательные показания, раскаялась. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - сообщает пресс-служба следственного управления по Хабаровскому краю и ЕАО.