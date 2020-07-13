Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях

Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками администрации Кирова. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

По версии силовиков, в 2018 году администрация города, действуя в интересах одного из застройщиков, выдала разрешение на ввод в эксплуатацию здания на улице Советской. При этом чиновники знали, что строительство объекта не завершено.

В феврале 2019 года техническая инспекция администрации Кирова, проверив указанный земельный участок, обнаружила незавершенный объект строительства, который не был подключен к инженерным коммуникациям.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и подозреваемых. В администрации города совместно с сотрудниками регионального УФСБ приводятся обыски, изымается документация.