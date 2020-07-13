Глава Мордовии встретился с представителями IT-бизнеса

Развитие IT-сектора в регионе, создание собственных программных продуктов и перспективы частно-государственного партнерства стали главными темами встречи главы Мордовии Владимира Волкова с представителями бизнеса в сфере высоких технологий.

Участниками встречи стали лидер партии прямой демократии Вячеслав Макаров и секретарь координационного совета регионального отделения партии, гендиректор компании "Байтэкс" Дмитрий Карасев.

Партия прямой демократии была учреждена в марте текущего года. Она выступает за цифровизацию избирательных процессов и развитие системы электронного голосования в России.

Вячеслав Макаров рассказал о деятельности партии, ее основных задачах, опыте участия в электронном голосовании.

Следует отметить, что в ходе Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ это политическое объединение выступало в качестве наблюдателей от Общественной палаты РФ в территориальной избирательной комиссии. Кроме того, активистами партии была сформирована экспертная группа по контролю за ходом и результатами дистанционного электронного голосования.