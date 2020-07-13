Илья Вдовин: Парк URAM X в Казани превосходит высшие стандарты скейтбординга

Недавно в Казани открылся молодежный экстрим-парк URAM - самый большой в России. Здесь можно заниматься многими видами спорта, и все же особенно стоит выделить бетонный скейт-парк. Напомним, что скейтбординг в следующем году дебютирует в олимпийской программе. К концу 2020 года на территории парка появится и крытый павильон, где мастера катания на роликовых досках будут тренироваться круглогодично.

О значимости экстрим-парка URAM, перспективах наших спортсменов в олимпийском отборе и о многом другом корреспондент "РГ" побеседовал с президентом Федерации скейтбординга России Ильей Вдовиным.

Чем же так хорош для скейтбордистов казанский парк?

Илья Вдовин: Он полностью соответствует самым высочайшим международным стандартам, по отдельным позициям даже превосходит их. Вот уже достраивается крытый скейт-парк, и скоро это место станет нашей главной базой для проведения как официальных, так и коммерческих соревнований. Мы уже продемонстрировали проект всесезонного комплекса руководству международной федерации скейтбординга и роллерспорта World Skate и ведем переговоры о создании на его базе мировой Академии для роллеров и скейтбордистов. Раньше, если образно говорить языком пловцов, представители нашей сборной в России тренировались будто бы в "лягушатниках", а выступать на больших международных стартах приходилось в больших бассейнах. Не от хорошей жизни большую часть сборов мы проводили за рубежом. Для такой молодой национальной федерации, как наша, существующей всего три года, частые откомандирования спортсменов на сборы за границу - вещь накладная. По сути, порой приходилось перебиваться с хлеба на воду.

Преимущество зарубежных сборов было только в катании на площадках международного уровня?

Илья Вдовин: Не только. Россияне имели возможность находиться в конкурентной среде, в компании лучших скейтбордистов из других стран. А теперь такая среда будет создана у нас в Казани. Вообще, главная, самая яркая, отличительная особенность скейтбординга в том, что это спорт самоучек. Все учатся друг у друга. Есть чемпионы мира, у которых просто-напросто нет тренеров. Пул специалистов, наставников только формируется. В подготовке спортсменов большое значение имеет дружба между ними. Обычно общение происходит довольно демократично. Например, новичок может спокойно подойти и спросить совета у лидеров мирового рейтинга, и ему обязательно помогут. Корифеи вида спорта охотно делятся с потенциальными конкурентами секретами своего мастерства.

Если не ошибаюсь в воспоминаниях, скейтбординг появился в нашей стране с началом перестройки, в 1985-м?

Илья Вдовин: Абсолютно верно! В Минске есть музей скейтбординга, созданный президентом Белорусской федерации скейтбординга Глебом Бенциовским, там представлены уникальные артефакты времен СССР. Кстати, вспомните культовый художественный фильм кинорежиссера Карена Шахназарова "Курьер". Ведь там главный герой и его друг специально, бросив все дела, едут кататься на скейте в парк и проводят так целый день. Скейтбординг из просто развлечения, катания, быстро превратился в полноценный вид спорта. В 1991-м в Саратове прошел первый чемпионат СССР. И афиши этого исторического мероприятия есть в минском музее.

Возвращаясь к казанскому экстрим-парку, позвольте спросить, а чья была идея построить этот многопрофильный спортивный комплекс?

Илья Вдовин: Здесь очень яркий пример того, как власти услышали голос молодежи, смогли найти контакт. Казань - город спортивный, многие молодые люди в столице Татарстана увлекаются экстремальными видами спорта, они хотели получить единую площадку для занятий - и они ее получили. На инициативу откликнулись президент Республики Рустам Минниханов, помощник президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова, министр по делам молодежи Дамир Фаттахов, другие высокие представители исполнительной и законодательной власти Татарстана и Казани. Голос молодежи был услышан, власти продемонстрировали открытый подход, так что местным спортсменам-экстремалам сегодня завидуют их товарищи со всей страны. Да и не только экстремалам, вообще любителям видов спорта, популярных сейчас у молодых людей. Например, в этом парке есть много отличных площадок для игры в баскетбол и баскетбол 3х3.

Строители парка консультировались со специалистами Федерации скейтбординга России?

Илья Вдовин: Безусловно. Нашей общий задачей было построить площадки для скейтбординга таким образом, на таком уровне и с таким качеством, чтобы они стали плацдармом для приема профессионалов топ-уровня. Есть много специфических нюансов, в которые нет смысла детально углубляться. Что касается будущей Академии, то нужно пояснить. Международная федерация скейтбординга World Skate, признанная Международным олимпийским комитетом, на сегодняшний день не имеет постоянно действующего образовательного центра, обучение проводится в рамках отдельных мероприятий. При этом многие дисциплины субъективные, остро стоит проблема унификации судейства. Плюс подготовка тренерских кадров, обучение самих спортсменов, создание современных тренировочных методик. Спорт этаких "бесбашенных" самоучек неизбежно постепенно приходит к тому, что во всем должен быть системный подход. И сегодня Россия имеет уникальный шанс стать ключевым партнером в становлении 11 видов спорта входящих в орбиту World Skate.

Пандемия коронавируса сильно поломала календарь соревнований в мире и в России?

Илья Вдовин: Мы успели провести только февральский чемпионат страны в дисциплине "стрит" в крытом питерском экстрим-парке "Жесть". Думаю, жизнь в скейтбординге возобновится уже в июле-августе. Планируем в Казани, именно в парке URAM провести учебно-тренировочные сборы для ведущих спортсменов сборной и кандидатов в национальную команду. В августе или сентябре собираемся здесь же разыграть медали первенства и чемпионата России в дисциплине "парк". Международный календарь пострадал капитально, сезон фактически пропал, в том числе и чемпионаты мира в британском Лондоне и китайском Нанкине в "стрите" и "парке" соответственно.

Расскажите поподробнее об олимпийской программе скейтбординга, системе отбора в Токио?

Илья Вдовин: МОК включил наш вид спорта в программу летних Игр в августе 2016-го. В Токио будет разыграно четыре комплекта наград - в дисциплинах "стрит" и "парк" у мужчин и женщин. В каждом виде право бороться за медали получат по 20 спортсменов. Их отбор происходит по рейтингу, в котором учитываются результаты на важнейших международных соревнованиях и национальных чемпионатах, начиная с 1 января 2019-го и теперь, после переноса Олимпиады, дедлайн квалификации сдвинут на 29 июня 2021-го. Квота - не более трех участников от страны в каждой дисциплине.

Сколько наша федерация объективно планирует делегировать скейтбордистов в Японию?

Илья Вдовин: При самом хорошем раскладе - троих. Пока, в промежуточном рейтинге, ближе всего к заветной цели Лилия Суханькова и Алишер Содыков в "парке". На подходе к черте, разделяющей "двадцатку" и всех остальных - Ксения Маричева в "стрите". Она довольно много сборов отработала за границей, набралась опыта у признанных мастеров и мы ожидаем, что ее результаты в 2021-м резко пойдут вверх и позволят ей квалифицироваться в Токио. Не могу не упомянуть такого спортсмена, как Саша Гусев. Парню всего 11 лет! Он занял на чемпионате России в дисциплине "Парк" четвертое место, в мировом рейтинге подбирается к топ-50. Не удивлюсь, если и он получит право выступить в Токио, впереди еще достаточно зачетных стартов.

Неужели в олимпийском скейтбординге нет нижнего возрастного порога, как, например, в спортивной гимнастике или фигурном катании?

Илья Вдовин: Нет, и в нашем виде спорта тенденция такова - дети теснят взрослых. Поэтому с олимпийским дебютом скейтбординга любители интересной статистики пусть ждут новых рекордов - самый молодой участник за всю историю Игр, самый молодой призер и так далее. Скейтбординг - демократичный и самый короткий путь на Игры - многие ребята всего лишь несколько лет назад начинали кататься для души на улице, а сейчас получили возможность стать профессионалами и представлять свою страну на самом главном соревновании - Олимпиаде!

Комментарий

Наталия Фишман-Бекмамбетова, помощник президента Республики Татарстан:

- С 2017 года у нас был запрос от молодых и креативных казанцев, группы активистов, которые хотели обустроить зону под мостом "Миллениум" для занятий творчеством и спортом. У ребят уже была концепция развития этой территории. И очень круто, что наше видение создания на набережной Казанки спортивного комплекса международного класса совпало тогда с инициативой Министерства по делам молодежи Республики Татарста