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13.07.2020 14:19
Рубрика: Общество

Масочный режим в Удмуртии стал рекомендательным

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии с 13 июля масочный режим стал рекомендательным. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперштаба региона по борьбе с распространением коронавируса.

- Необходимо выверить формулировку распоряжения так, чтобы у предпринимателей было право сохранить у себя масочный режим, если того требуют условия труда, - уточнил глава республики Александр Бречалов.

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Он также добавил, что ситуация с распространением инфекции в Удмуртии в ближайшее время не изменится, потому граждане старше 65 лет, беременные женщины и те, кто имеет хронические заболевания по-прежнему находятся в зоне риска.

- Прогнозный коридор по заболеваемости - от 0 до 50 случаев в день. Поэтому очень важно сохранять бдительность. Ситуация у нас относительно стабильная, но напряженная, - подытожил Бречалов.

По данным на 13 июля в Удмуртии зарегистрировано 1834 случая коронавируса, в том числе 42 за последние сутки. 1361 человек уже выздоровел, 33 умерли.

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