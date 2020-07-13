На пляжах Татарстана провели масштабные рейды из-за толп отдыхающих

Массовая проверка мест отдыха возле водоемов прошла в Татарстане силами МЧС и полиции. Купальный сезон в республике, несмотря на установившуюся жаркую погоду, еще не открыт.

Доступ людей к местам массового отдыха у воды будет разрешен только на третьем этапе снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса, в Татарстане пока действует второй этап. Поэтому купание в водоёмах даже на официальных пляжах, оборудованных для купания, запрещено. В случае нарушения гражданам грозит штраф от тысячи до полутора тысяч рублей. Наличие проверок не остановили татарстанцев, и прошлые выходные многие провели на пляжах.

- Для многих о том, что купаться нельзя, стала откровением, - говорит - главный специалист отдела общественной безопасности администрации Московского и Кировского районов Казани Игоря Савина. - Да и те, кто наслышан об ограничениях, признаются, что в такую жару без купания в водоеме никак не обойтись.

Однако, полицейские и работники МЧС ограничивались профилактическими беседами с купальщиками - нарушителями, а штрафовали в основном водителей автомобилей, которые припарковались в береговой зоне, и любители шашлыка - за разведение костров в лесопарковой зоне. Каждый рейд выявлял около 8 нарушений.

Только за минувшие выходные в Татарстане на воде погибли 10 человек, а всего с начала купального сезона зафиксировано 39 происшествий на воде, жертвами водной стихии стали 36 человек, в их числе трое детей. 10 человек удалось спасти.