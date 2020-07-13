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13.07.2020 12:12
Рубрика: Происшествия

Нижегородка перевела мошеннику с сайта знакомств 3,6 миллиона

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Жительница Нижнего Новгорода лишилась крупной суммы денег, переведя их поклоннику с сайта знакомств. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

С заявлением о хищении денег в полицию 43-летняя женщина обратилась в начале июня. Она пояснила, что познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Он представился генерал-майором, который проходит службу в азиатской стране. Общение проходило исключительно по электронной почте, ни разу с новым знакомым женщина даже не созванивалась.

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В один момент мужчина написал, что его переводят в другую страну, а потом он намерен перебраться в Россию. Он сообщил, что собирается отправить часть вещей в адрес своей новой подруги. Сначала он заявил, что оплатит пересылку сам, а потом написал, что возникли проблемы с транспортной компанией, которой нужно доплатить еще 100800 рублей. Он попросил дать деньги в долг, пообещав, что вернет при встрече. Женщина согласилась и перевела их на карту.

Под различными предлогами поклонник выманивал у нижегородки крупные суммы денег. Она даже оформила несколько кредитов, чтобы помочь знакомому. В общей сложности женщина перевела ему 3618000 рублей. Затем мужчина перестал выходить на связь, а электронную почту удалил.

Нижегородка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество. Сейчас полиция пытается найти мошенника, ведется следствие.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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