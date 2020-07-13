В понедельник рано утром в Большеболдинском районе Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2. Один человек погиб, второй в тяжелом состоянии попал в больницу.

Информация о происшествии близ селе Кистенево поступила в МЧС по региону в 4.10. Известно, что в самолете были два человека. Один из них - мужчина 1971 года рождения - погиб на месте. Второго госпитализировали сначала в Большеболдинскую ЦРБ, а затем перевели в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Он получил свыше 50 процентов ожогов тела. Приволжское СУ на транспорте СК России возбудило уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Известно, что экипаж проводил полевые работы. По предварительной версии, самолет задел линию электропередач, после чего упал и загорелся. Но следователи проверят все возможные причины катастрофы, в том числе - техническую исправность самолета и действия пилота. Свою проверку начала и Приволжская транспортная прокуратура: специалистам предстоит выяснить, как исполнялось законодательство о безопасности полетов.

На место происшествия выехала комиссия Государственной инспекции труда по Нижегородской области: сотрудники выясняют наличие трудовых отношений с пилотами. "В случае установления трудовых отношений будет расследоваться групповой несчастный случай", - пояснили в ведомстве. В инспекции сообщили также, что у погибшего летчика остались несовершеннолетние сын и дочь.