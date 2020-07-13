Появились фото с места крушения Ан-2 в Нижегородской области

Самолет Ан-2 упал сегодня рано утром в районе деревни Кистенево Большеболдинского района Нижегородской области. Пострадало два человека: один из них погиб.

Второй пострадавший отправлен в Большеболдинскую ЦРБ. Погибший - мужчина 1971 года рождения, пострадавший - 1965 года рождения, уточнили в МЧС по региону.

Старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Алексей Ястребов сообщил, что упавший самолет проводил сельскохозяйственные работы. "Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, ликвидировано пожарными подразделениями. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", - пояснил он.

Для ликвидации последствий аварии привлекались 8 единиц техники и 21 человек. На земле жертв и разрушений нет.