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13.07.2020 07:21
Рубрика: Происшествия

Появились фото с места крушения Ан-2 в Нижегородской области

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: МЧС по Нижегородской области Фото: МЧС по Нижегородской области
Фото: МЧС по Нижегородской области

Самолет Ан-2 упал сегодня рано утром в районе деревни Кистенево Большеболдинского района Нижегородской области. Пострадало два человека: один из них погиб.

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Второй пострадавший отправлен в Большеболдинскую ЦРБ. Погибший - мужчина 1971 года рождения, пострадавший - 1965 года рождения, уточнили в МЧС по региону.

Старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Алексей Ястребов сообщил, что упавший самолет проводил сельскохозяйственные работы. "Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, ликвидировано пожарными подразделениями. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", - пояснил он.

Для ликвидации последствий аварии привлекались 8 единиц техники и 21 человек. На земле жертв и разрушений нет.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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