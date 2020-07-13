В Прикамье 26-летняя женщина погибла в ДТП с лосем

Прошлой ночью в Прикамье на автодороге Болгары - Юго-Камский - Крылово произошло ДТП. На 61-м километре трассы в зоне действия знака "Дикие животные" водитель автомобиля ВАЗ-2170 превысил скорость и допустил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате ДТП пострадала 26-летняя пассажирка автомобиля. От полученных травм она скончалась на месте.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.