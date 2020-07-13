В Прикамье продлили масочный режим до 28 июля

Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение продлить действующие ограничения, препятствующие распространению инфекции, до 28 июля.

Как пояснили в пресс-службе краевой администрации, режим ограничений был частично смягчен. В регионе возобновят работу аттракционы и стадионы, находящиеся на открытом воздухе. Кроме того, туроператоры смогут организовывать речные круизы до пяти дней, а кафе могут возобновить работу, превратив свои залы в "летники" с помощью демонтажа панорамных окон.

Напомним, на сегодняшний день в Пермском крае выявлен 4474-й заболевший коронавирусом, выздоровели 3352 жителя Прикамья, на лечении остаются 852 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.