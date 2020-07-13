В Прикамье таксист сжег автомобиль работодателя

В городе Губахе Пермского края закончено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном уничтожении имущества автотранспортного предприятия.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием установлено, что обвиняемый работал в службе такси и требовал от работодателя выплатить долг по заработной плате. Получив отказ, мужчина взял бутылку с горючей смесью, разбил окно автомобиля, принадлежащего автопарку, разлил горючее на переднее сидение и поджег. Свидетели происшествия смогли быстро потушить пожар, тем не менее ущерб от противоправных действий составил более 200 тысяч рублей.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.