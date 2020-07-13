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13.07.2020 07:55
Рубрика: Происшествия

Прокуратура назвала предварительную причину крушения Ан-2 в Кистеневке

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: МЧС по Нижегородской области Фото: МЧС по Нижегородской области
Фото: МЧС по Нижегородской области

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку в связи с падением Ан-2 в Большеболдинском районе Нижегородской области. Самолет упал, столкнувшись с линией электропередач, сообщает ведомство.

Фото: МЧС по Нижегородской области
Появились фото с места крушения Ан-2 в Нижегородской области

Напомним, информация о крушении поступила в МЧС по региону сегодня в 4:10. Самолет проводил сельскохозяйственные работы. В прокуратуре уточнили, что судно принадлежит ООО "Зевс-Авиа". На место происшествия выехал заместитель Нижегородского транспортного прокурора.

На борту самолета было два человека. Один из них погиб. Второй был госпитализирован в Большеболдинскую ЦРБ.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Авиакатастрофы

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