В Саратовской области пресекли воровство продукции оборонного завода

В Саратовской области задержали работников промышленного предприятия, которые, по версии следствии, похищали продукцию, выпускаемую в рамках государственного оборонного заказа.

Как сообщает УФСБ по региону, попытка сбыта продукции двойного назначения была пресечена на одном из заводов в Балакове. По версии правоохранителей, в январе-феврале в этого года были похищены изделия стоимостью более двух миллионов рублей. В группу входили сотрудник предприятия и двое охранников, действующий и бывший. Работник предприятия выносил изделия из цеха и прятал на территории завода, далее сотрудник частного охранного предприятия ночью, во время своего дежурства отключал систему видеонаблюдения и доставлял похищенное своему подельнику, который дожидался его за границей предприятия.

В дальнейшем воры попытались продать похищенные изделия, разместив объявления в интернете, один из них был задержан правоохранителями во время сделки.

- Все участники группы под давлением собранных доказательств дали признательные показания, - информирует пресс-служба ведомства.

По факту хищения возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.