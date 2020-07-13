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13.07.2020 20:20
Рубрика: Экономика

Выпускаемый в Мордовии препарат от COVID-19 доказал свою эффективность

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции, запущенный в производство в Саранске, доказал свою эффективность. Об этом говорят результаты клинических испытаний, проведенных в медучреждениях Мордовии, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Смоленской, Рязанской областей.
Фото: Пресс-служба завода "Биохимик" Фото: Пресс-служба завода "Биохимик"
Фото: Пресс-служба завода "Биохимик"

Напомним, что в конце июня саранский завод "Биохимик" запустил в производство лекарство от COVID-19. Минздрав РФ одобрил разработанный здесь препарат, созданный на основе средства, изобретенного в свое время в Японии для лечения лихорадки Эбола. На днях зарубежные СМИ сообщили, что сотрудники Института здравоохранения Фудзита по итогам клинических испытаний японского препарата не смогли подтвердить его эффективность. Однако, по словам специалистов, российское лекарство не является полным аналогом средства, выпускаемого в Стране восходящего солнца.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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- Наша молекула была тщательно доработана, - пояснили в пресс-службе компании "Промомед". - Проводились все аналитические исследования, разрабатывалась технология, просчитывались дозировки, курсы, определяли чистоту субстанций. Препарат показал высокую активность в отношении РНК-вирусов, к коим относится и коронавирус COVID-19. В итоге все технологические решения - наши собственные.

В ходе широкомасштабных клинических исследований выпускаемый в Саранске препарат продемонстрировал высокую эффективность - более 90 процентов. Уже в первые сутки 70 процентов больных коронавирусной инфекцией почувствовали радикальные изменения состояния, которые в последующие несколько дней подтверждались анализами. При этом 80 процентов пациентов выздоравливали на монотерапии, без сопутствующих препаратов. Не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу.

Следует отметить, что глобальные исследования средства в России проводили еще три компании - и все они пришли к сходным результатам.

Фото: АО "Биохимик"
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На сегодня препарат уже поступил в российские клиники и используется при лечении коронавирусной инфекции.

- Мы ежедневно мониторим ситуацию и получаем информацию о положительном эффекте применения, - рассказали в пресс-службе компании. - По всем медицинским показателям у большинства пациентов вирусная нагрузка уменьшается в первые дни. Препарат помогает сразу, легкая и средняя стадии не переходят в тяжелую. Мы готовы сотрудничать с коллегами из Японии и других стран на предмет дальнейшего исследования средства, а также предоставить свои данные в рамках международных протоколов. Руководство компании заинтересовано в участии в исследовательских программах с ВОЗ и другими международными медицинскими организациями.

Саранские производители готовы выпускать до одного миллиона упаковок препарата в месяц - это позволит полностью покрыть потребность российских больниц.

Лекарство доступно только в стационарах, под надзором врачей. В перспективе препарат может поставляться на экспорт.

В регионах Экономика Отрасли Фарминдустрия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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