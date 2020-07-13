Завод в Оренбуржье стал лидером по производству кизерита в России

В разы увеличились производственные мощности производственной линии на Южно-Уральском заводе магниевых соединений, основным акционером которого является Корпорация развития Оренбургской области. Здесь выпускают сульфат магния одноводного, имеющий высокий экспортный потенциал.

Вещество, известное также как кизерит, широко используется в металлургии и строительстве. Оно незаменимо при изготовлении тканей, но основное его применение - минеральное удобрение. Как рассказывают специалисты, при использовании сульфата магния урожайность с гектара в Оренбургской области выросла в два раза.

Сейчас завод в Оренбуржье - крупнейший в стране промышленный производитель востребованного продукта.

Работу новой линии оценил глава региона Денис Паслер.

- Я на заводе не впервые, и изменения хорошо видны. Сегодня на предприятии работают уже не 30, а 150 человек. Главное, что завод живет, а у местных жителей есть возможность работать и получать заработную плату, - отметил губернатор Денис Паслер.

При поддержке главы региона предприятие получило вторую жизнь. Удалось привлечь дополнительные инвестиции и увеличить объем выпуска продукции в шесть раз по сравнению с 2018 годом, впервые сработав в 2019 году с прибылью. Только за последние полгода завод произвел более 7,3 миллиона тонн готовой продукции. Более, чем в пять раз, возросла выручка предприятия. За 2019 год она составила 71 миллион рублей, за первую половину 2020 уже превысила 106 миллионов рублей. По итогам года ожидается рост выручки до 150 миллионов рублей.

Продолжает расти численность персонала, несмотря на пандемию.

Южно-Уральский завод магниевых соединений занял лидирующие позиции по производству сульфата магния в России, а также вышел на зарубежный рынок. Увеличение объема и качества выпускаемой продукции позволяет завоевывать новые рынки, не только отечественные, но и зарубежные - Беларусь и Казахстан.

Отладка нового технологического процесса заняла не один год. В 2014 - 2015 году велись восстановительные работы, в этот период производилась очистка оборудования, подготовка к работе. Проводились масштабные технологические испытания, производство и отгрузка товаров в этот период не осуществлялись. Последующие два года предприятие вплотную занималось отработкой производственных режимов. Была получена первая продукция и начался ее сбыт. В 2017 году было выпушено менее тысячи тонн готовой продукции, уже через год - 2,5 тысячи тонны. Цифры имеют постоянную тенденцию к росту.

Несмотря на достигнутые результаты, губернатор поставил перед предприятием новые задачи по расширению ассортимента выпускаемой продукции, переходу на более качественное сырье и автоматизации всех основных производственных процессов. Главная цель - повысить производительность труда и создать еще больше высокопроизводительных рабочих мест.

Справка "РГ"

Завод магниевых соединений является одним из предприятий химической отрасли, действующих на территории Оренбургской области. Оно было основано в мае 2014 года по инициативе правительства Оренбургской области и предприятия "Литосфера". Решение учредителей дало шанс на вторую жизнь производству, которое было организовано на базе ранее действовавшего цеха борной кислоты завода "Криолит".