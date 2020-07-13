Житель Перми под видом настройки интернета грабил квартиры

Пермские следователи направили в суд уголовное дело в отношении мошенника, действовавшего под видом сотрудника интернет-компании. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

25-летний мужчина совершил кражи из 12 квартир на сумму 230 тысяч рублей. Он представлялся мастером из интернет-компании, сообщал, что оборудование дает сбой и предлагал провести проверку. Жильцы пускали его домой, а он улучал момент, когда оставался один и воровал деньги и ценные вещи. Так, например, жулик зашел в квартиру на улице Крисанова в Перми и делал вид, что проверяет исправность оборудования. Когда хозяйка ушла на кухню, он украл золотые украшения стоимостью 25 тысяч рублей и скрылся.

Сейчас преступник задержан и находится под арестом в ожидании суда.