Жительница Самары получила квитанцию за тепло на 30 миллиардов рублей

В Сети появилась информация о том, что жительница Самары получила счет за тепло и горячую воду более чем на 30 миллиардов рублей. Кроме того, комиссия банка за платеж составляла бы 300 миллионов рублей.

В пресс-службе самарского филиала компании "ЭнергосбыТ Плюс" ситуацию уже прокомментировали. В сбытовой компании сообщили, что квитанцию сформировал и не они. За ошибку в ответе платежный электронный сервис Квартплата 24.

"При отображении номер лицевого счета и начисления отображались как сумма", - пояснили энергетики.

В компании уверили, что эта досадная техническая ошибка исправлена.