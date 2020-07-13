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13.07.2020 11:55
Рубрика: Власть

Новосибирская область вошла в топ-20 рейтинга инвестпривлекательности

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирская область вошла в первую двадцатку регионов Национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ по итогам 2019 года. Регион - единственный из Сибирского федерального округа, попавший в топ-20.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Результаты рейтинга были представлены в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании регионального правительства.

Глава региона поблагодари руководителей органов исполнительной власти, глав муниципалитетов за большую работу в этом направлении.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Мы демонстрируем трехлетнюю стабильность, сохранили позицию последних трех лет - девятнадцатое место. С одной стороны, это не плохо. Также нас радует статистика по приросту инвестиционных вложений в основной капитал. В прошлом году был рекордный прирост - почти 200 миллиардов рублей. Тем не менее, есть чувство легкого неудовлетворения: три года оставаться на одном и том же месте уже надоело, - сказал Андрей Травников.

Глава региона поставил задачу перед правительством - по итогам 2020 года в таблице АСИ регион должен подняться на несколько пунктов. Министру экономического развития Льву Решетникову губернатор поручил подготовить дополнительные предложения: что необходимо сделать для того, чтобы обеспечить положительную динамику, а не оставаться на одном месте.

Справка "РГ"

Национальный рейтинг состояния инвестклимата регионов составляется АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями. Новосибирская область фигурирует в рейтинге с 2015 года. В 2018 году регион вошел в топ-20, поднявшись с 27-го на 19-е место. В прошлом году область также заняла 19 строчку в рейтинге.

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