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13.07.2020 09:05
Рубрика: Власть

В Новосибирске возобновили торговлю во всех форматах

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
На территории Новосибирской области с сегодняшнего дня возобновляется работа магазинов непродовольственных товаров, расположенных на площадках крупных торговых центров.

Как отметил губернатор Андрей Травников, такое решение было принято на фоне стабильной ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции.

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- По статистике, мы идем без каких-либо серьезных всплесков как по приросту, так и по снижению количества выявленных случаев инфицирования COVID-19, - подчеркнул глава региона. - Однако нагрузка на систему здравоохранения остается достаточно высокой. Инфекция распространилась по всей территории Новосибирской области. Ситуация остается стабильно напряженной.

Тем не менее, по словам губернатора, накопленный опыт противодействия распространению инфекции позволяет снимать ранее наложенные ограничения. Ранее снятые ограничительные меры, в том числе открытие летних кафе, не привели к резкому всплеску заражений, это позволяет властям надеяться, что открытие непродовольственных магазинов в ТЦ также не повлечет за собой увеличения числа заболевших COVID-19.

В то же время на территории торговых центров по-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия. Фудкорты, кинотеатры и детские развлекательные площадки также останутся закрытыми. Однако торговля во всех возможных форматах будет возобновлена.

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Одновременно с этим объявлено, что школы региона начнут новый учебный год в обычном режиме, однако учебным заведениям предписывается соблюдать все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Кроме того, после открытия Новосибирского зоопарка откроет двери и дельфинарий. Его руководство берет на себя обязательства по обеспечению безопасности посетителей и работников.

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