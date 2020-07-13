В новосибирском парке "Центральный" в августе откроют детскую площадку

Мэрия Новосибирска продолжает работы по благоустройству парка "Центральный". Здесь приступили к монтажу новой детской площадки с мягким покрытием. Открыть ее планируют в августе.

- Сейчас обустраивается детская площадка с мягким покрытием - убраны старые аттракционы, подготовлено место, закуплено оборудование. Здесь будет несколько видов качелей, песочница, веревочный аттракцион, - рассказал глава города Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

Работы ведутся на бюджетные и частные средства. И детская площадка - лишь один из объектов парка, призванных изменить облик и содержание "Центрального".

- Некоторое время назад здесь был сплошной коридор из ларьков, сейчас избыточные торговые точки убраны. Те предприниматели, которые останутся в парке, будут обязаны оформить торговые объекты в единой цветовой гамме в соответствии с эскизами, - отметил Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра мэрии, ранее с территории Центрального парка убрали старые аттракционы и другие нестационарные объекты. Оставшиеся сконцентрированы в верхней зоне парка, прилегающей к улице Фрунзе. Сейчас прорабатываются варианты благоустройства площадки под детскую железную дорогу, а также верхней зоны парка.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

По словам начальника отдела сопровождения благоустройства и озеленения МКУ "Агентство методического обеспечения учреждений культуры, спорта и молодежной политики" Светланы Гижицкой, в течение ближайших лет будут приведены в порядок зеленые насаждения. На территории парка растет около трех тысяч деревьев, две сотни из них - старые, аварийные и представляющие опасность. Их уберут уже в этом году. Кроме того, еще 15 деревьев нуждаются в обрезке и кронировании.

- Мы стараемся ювелирно убирать отдельные деревья, которые представляют опасность. Необходимо их проредить, чтобы молодые и здоровые растения получали максимум света и питательных веществ, формировали устойчивую форму. Тогда мы будем наблюдать постоянный рост и развитие растительности, - отметила Гижицкая.

Следующим этапом обустройства станет реконструкция входной зоны со стороны пересечения улиц Каменской и Фрунзе. Входную аллею планируется расширить и сделать прямой, чтобы от входа в парк открывался вид на фонтан, который был открыт в сентябре прошлого года.