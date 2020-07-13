В Приангарье изъяли 25 тонн поддельного спирта

Полиция Иркутской области перекрыла крупный канал поставки нелегального спирта в регион, сообщили в ведомстве.

Так, в городе Вихоревка стражи правопорядка обнаружили десять мужчин, которые выгружали из фуры картонные коробки.

- В них находились пятилитровые емкости со спиртосодержащей жидкостью, маркированной этикетками "Этиловый спирт". Всего из незаконного оборота изъято более пяти тысяч бутылок общим объемом свыше 25 тонн, - прокомментировали в областном МВД.

Заведено уголовное дело и в отношении местного жителя, который должен был получить этот груз для нелегальной торговли.