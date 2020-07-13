В Томске на гаишников напали водитель и 6 пьяных пассажиров

В Томске СК возбудил уголовное дело по факту нападения на двоих сотрудников ДПС.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ - "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей", - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

По предварительным данным, вечером 10 июля в ГИБДД поступила информация о том, что большая компания сельчан катается на автомобиле ИЖ "Комби" по деревне Курлек в состоянии алкогольного опьянения. По вызову выехал патрульный экипаж.

На подъезде к городу Томску автоинспекторы остановили данный автомобиль. В его салоне находились водитель и шестеро пассажиров, которые отказались подчиняться требованиям патрульных. Пьяная компания напала на гаишников и причинила им телесные повреждения. Остановить дебоширов удалось предупредительным выстрелом в воздух из табельного оружия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Задержанные находятся под подпиской о невыезде.