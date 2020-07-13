В Минэнерго рассказали, где есть пробки на газовых заправках

Сейчас 60-65% всей инфраструктуры для газового транспорта сосредоточены в 27 регионах, вошедших в программу его развития. Они соединены между собой коридорно-кластерным принципом, по каждому рассчитано минимальное количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), которое должно появиться к 2025 году, чтобы людям было удобно заправляться. Однако уже сейчас спрос на газ в некоторых регионах зашкаливает, рассказал в интервью "РГ" замглавы минэнерго Антон Инюцын.

"В некоторых регионах уже даже возникают пробки на заправках. Например, в Ставропольском крае очень многие сейчас переходят на газ. Вообще газ на юге всегда пользовался особым спросом. Но где-то спрос еще низкий, есть заправки, загруженные лишь на 10-15%. Целевая загруженность любой заправки - 65-70%, то есть потенциал достаточно большой", - отметил он.

В минэнерго намерены в год строить минимум от 100 до 120 объектов. "На начало этого года в стране было около 500 заправок. Наша цель - в ближайшие пять лет довести их число до 1200-1300. Только в пилотных регионах мы планируем построить за пять лет почти 600 заправок", - уточнил замминистра.

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