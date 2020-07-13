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13.07.2020 14:54
Рубрика: Экономика

Аналитики зафиксировали резкий рост спроса на долгосрочный съем жилья

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегмент долговременной аренды недвижимости переживает резкий подъем, в ряде регионов спрос вырос на 60 процентов относительно прошлого года. При этом интерес к краткосрочной аренде продолжает падать, к такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН, проанализировав динамику запросов пользователей.

Фото: iStock
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Больше всего спрос вырос в Санкт-Петербурге. Он превысил прошлогодние показатели на 60 процентов. При этом в период самоизоляции интерес к арендным квартирам вырос на 48 процентов, а после снятия основных ограничений - на 70.

Это объясняется тем, что на рынке долгосрочной аренды Петербурга произошло заметное снижение цен. В период самоизоляции многие арендаторы съехали в более дешевое жилье, а многие уехали в другие регионы. Соответственно, арендодатели вынуждены были подстраиваться под ситуацию на рынке. В Петербурге аренда стандартной однокомнатной квартиры в начале года обходилась примерно в 20 тысяч рублей в месяц, плюс коммунальные платежи. Также с арендаторов брали залог в размере цены проживания за один месяц.

С начала самоизоляции, когда платежеспособность арендаторов резко снизилась, владельцы квартир стали отказываться от залога и снижали цены вплоть до 15 тысяч рублей.

Для сравнения, в расположенных относительно недалеко Великом Новгороде или в Пскове аренда однушки обходится примерно в 10 тысяч рублей в месяц, но уровень зарплат в Петербурге значительно выше. На этом фоне многие жители регионов Северо-Запада, которые ранее задумывались о переезде, но понимали, что не тянут квартплату, приняли решение перебраться в Петербург. Эта тенденция увеличила рост спроса.

При этом в сегменте краткосрочной аренды наблюдается обратная тенденция: в период самоизоляции спрос на этот вид жилья рухнул в Петербурге на 77 процентов. После снятия ограничений эта тенденция продолжилась - падение составляет 49 процентов.

Дело в том, что посуточно квартиры в Петербурге снимают в основном туристы. Из-за общей эпидемиологической и экономической ситуации многие граждане в принципе не едут в отпуск и квартиры стоят пустыми. Ряд арендодателей пытались сдать свои квартиры на долгий срок, но в этой сфере, во-первых, велика конкуренция, во-вторых, квартиры для туристов и для тех, кто приезжает в Петербурге надолго, различаются. Так, в сегменте долгосрочной аренды в основном представлено жилье в спальных районах, здесь преимуществами выступает близость к метро, наличие в шаговой доступности крупных магазинов и объектов социальной инфраструктуры. Посуточно же сдаются квартиры в основном в центре, главным преимуществом здесь является близость к достопримечательностям.

Фото: iStock
В каких городах-миллионниках упали цены на вторичном рынке жилья

Аналогичная ситуация наблюдается и в Москве. В столице в сегменте долгосрочной аренды спрос вырос на 11 процентов, а интерес к посуточным квартирам упал на 33 процента. В Новосибирске долгосрочная аренда показала рост 41 процент, а краткосрочная упала на 58 процентов. В Екатеринбурге интерес к длительному съему жилья увеличился на 22 процента, а к краткосрочной аренде снизился на 48 процентов.

Однако в ряде регионов падение наблюдается во всех сегментах арендного жилья. Так, в Казани рынок долгосрочного съема жилья просел на 6 процентов, а краткосрочного - на 70. В Уфе падение составило 10 и 33 процента соответственно. Самое серьезное падение зафиксировано в Краснодаре. Здесь краткосрочная аренда упала на 50 процентов, а долгосрочная - на 20.

Ситуация в Краснодаре объясняется следующим. На неделю-две квартиры здесь снимали туристы. В регионе совсем недавно сняли ограничения, рынок еще не адаптировался. А на несколько месяцев квартиры арендовали зачастую люди, приезжающие в регион на работу исключительно в период турсезона. В этом году желающих подработать и пожить несколько месяцев в одном из самых теплых городов страны оказалось несколько меньше.

Постепенно падает интерес к загородной недвижимости. В период самоизоляции ажиотажный спрос на аренду дач был зафиксирован в пригородах всех городов-миллионников, рост составил 64 процента. После снятия ограничительных мер рост относительно прошлогоднего спроса составил 15 процентов.

Аналитики объясняют это тем, что многие снимали дачу в качестве альтернативы курортному отдыху. Сейчас в регионах России вновь заработали санатории и базы отдыха, так что дачу снимают лишь те, кому и правда хочется остаток лета провести именно в загородном доме.

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